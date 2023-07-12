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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Kosova, ülkenin kuzeyindeki gerginliğin azaltılması için AB ile anlaştığını açıkladı

Kosova hükümeti, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı dört belediyedeki belediye binaları ve çevresindeki polis mevcudiyetinin yüzde 25 azaltılması dahil, gerginliğin azaltılmasıyla ilgili AB ile varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Eren Beksaç  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Kosova, ülkenin kuzeyindeki gerginliğin azaltılması için AB ile anlaştığını açıkladı Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Priştine

Kosova hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ile Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak arasında 10 Temmuz’da Slovakya’nın başkenti Bratislava’da yapılan görüşmede, ülkenin kuzeyindeki gerilimi azaltma konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, kuzeydeki belediye binaları içinde ve çevresinde polis mevcudiyetinin yüzde 25 azaltılması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Belediye binaları ve çevresindeki polis mevcudiyetini daha da azaltma olasılığına bakmak için, güvenlik durumunun değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kosova hükümeti, yaz mevsiminin ardından ülkenin kuzeyindeki dört belediyede erken seçimlerin yapılmasını desteklemektedir. Kosova, bu seçimlerin düzenlenmesini sağlamak için gerekli yasal temeli sağlama taahhüdünü ifade ediyor. AB, (Kosova ile Sırbistan arasında varılan) Normalleşme Anlaşması'nın planına son şeklini vermek amacıyla iki başmüzakereciyi Brüksel'e davet edecek ve ardından anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasına başlanacak.”

Açıklamada ayrıca mutabakata varılan konulardaki işlemlerin 2 hafta içerisinde tamamlanacağı duyuruldu.

Bu arada, Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki gerilimin düşürülmesiyle AB tarafından ülkeye uygulanmasına başlanan yaptırımların kaldırılmasını beklediğini söyledi.

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