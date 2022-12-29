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Dünya

Kosova’nın kuzeyindeki en büyük barikatın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı

Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesine bağlı Rudar’da kurulan barikatın kaldırılmasıyla Kuzey Mitrovica- Leposaviç kara yolu trafiğe açıldı.

Eren Beksaç   | 29.12.2022
Kosova’nın kuzeyindeki en büyük barikatın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Rudar’daki barikat, Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje sınır kapısına giden ülkenin kuzeyindeki en önemli yolu teşkil ettiğinden, Sırplar tarafından 24 saat nöbetle korunuyordu.

Kosova’nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatların büyük çoğunluğu kaldırılırken, sürecin birkaç saat içinde tamamlanması öngörülüyor.

Barikatlar, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulmuştu.

Tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.

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