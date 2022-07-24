Dolar
17.77
Euro
18.12
Altın
1,727.60
ETH/USDT
1,606.00
BTC/USDT
22,713.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kosova’daki Şivan Köprüsü’nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

Kosova’nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 71'nci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları gerçekleştirildi.

Eren Beksaç   | 24.07.2022
Kosova’daki Şivan Köprüsü’nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

Kosova

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından, Yakova Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarış yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında yirmiden fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına daldı.

Baş üstü kategorisinde Shkelzen Goqi birinci olurken Nasib Krasniqi ikinciliği, Bledar Morina üçüncülüğü elde etti.

Şivan Köprüsü’nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı’nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrardan düzenlenmeye başlandı.

Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Lozan'ın harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz
Siyasiler, Ayasofya'nın ibadete açılışının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor
Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Kosova’daki Şivan Köprüsü’nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

Kosova’daki Şivan Köprüsü’nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

AB Kosova Misyonundan Ukrayna'ya 12 araçlık insani yardım