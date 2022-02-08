Dolar
13.57
Euro
15.49
Altın
1,827.43
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,007.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kongo'da şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hane yıkıldı, 5 çocuk kayboldu

Ahmet Emin Dönmez   | 08.02.2022
Kongo'da şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hane yıkıldı, 5 çocuk kayboldu

Yaounde

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hanenin yıkıldığı, 5 çocuğun kaybolduğu belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Buhavu şehrine bağlı Mubugu bölgesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hane yıkıldı, 1500 hane zarar gördü.

Birçok hayvanın da telef olduğu afette 5 çocuk kayboldu.

Bölge halkının genelde evlerini kerpiçten yapması ve kısa ömürlü malzemeler kullanması nedeniyle evlerin kolayca yıkıldığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti
Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 905 bini geçti

Benzer haberler

Kongo'da şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hane yıkıldı, 5 çocuk kayboldu

Kongo'da şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hane yıkıldı, 5 çocuk kayboldu