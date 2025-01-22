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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgınında vaka sayısı artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) M çiçeği (Mpox) salgınında bir haftada 3017 yeni vaka tespit edildi, 26 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Ahmet Emin Dönmez  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgınında vaka sayısı artıyor

Yaounde

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8-14 Ocak 2025 tarihleri arasında ülke genelinde 3017 M çiçeği vakasının kaydedildiği ve salgın nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, bir önceki haftaya kıyasla vaka ve ölüm sayısında artış olduğuna işaret edilerek, M çiçeği hastalığının ölüm oranının yüzde 0,85 olduğu belirtildi.

Bir önceki hafta 2318 vaka ve 20 ölüm kaydedilmişti.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş kişilerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

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