Dolar
19.33
Euro
21.39
Altın
2,040.30
ETH/USDT
2,013.50
BTC/USDT
30,359.00
BIST 100
5,135.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Komşuları, Afganistan’ın kalkındırılması mekanizması konusunda anlaştı

Özbekistan, İran, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Rusya, Afganistan ekonomisini kalkındırmaya ilişkin ortak mekanizmanın oluşturulması konusunda anlaştı.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Komşuları, Afganistan’ın kalkındırılması mekanizması konusunda anlaştı

Taşkent

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Afganistan'a komşu ülkeler Özbekistan, İran, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Pakistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hina Rabbani Khar ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev katıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığınca toplantı sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar, Afganistan ekonomisini kalkındırmaya ilişkin ortak mekanizmanın oluşturulması konusunda anlaştı.

Afganistan'da uluslararası terörizm, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına karşı mücadele konularını detaylı olarak ele alan bakanlar, Afganistan'daki mevcut durum, ülkede kapsayıcı bir hükümetin oluşturulması, Afgan kadınların çalışma ve eğitim alma imkanları ile azınlıkların ulusal hakları korunması gibi dünya toplumunun taleplerinin yeni hükümet tarafından yerine getirilmesiyle ilgili konuları detaylı olarak gözden geçirdi.

Bakanlar, Afganistan halkına insani yardım sağlanması ve ülke ekonomisinin yeniden kalkındırılmasına yönelik ortak eylem mekanizmasının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Uluslararası terörizm, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Afganistan'a komşu ülkelerin eylemlerinin arttırılmasının önemini vurgulayan bakanlar, Afganistan'ın potansiyelinin tam olarak kullanılmasının Orta ve Güney Asya arasındaki bölgeler arası ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ana faktörü olduğunu kaydetti.

Bakanlar, Afganistan topraklarında komşu ülkelerin katılımıyla yeni istihdamın yaratılmasının yanı sıra bu ülkenin bölgesel ekonomik süreçlere daha aktif entegrasyonuna hizmet eden altyapı ve sosyo-ekonomik projelerin hayata geçirilmesini desteklediklerini dile getirdi.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ilk toplantısı Eylül 2021'de video konferans formatında, ikincisi Ekim 2021'de Tahran'da, üçüncüsü ise Mart 2022'de Çin’de düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez: Bu zorlu dönemde en ağır yük omuzlarımızdadır. Daha çok çalışacak, daha çok mücadele vereceğiz
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından biri tutuklandı
Bakan Karaismailoğlu: Artık Türkiye önümüzdeki 30 yıllık, 50 yıllık planlar yapabilen bir ülke haline geldi
Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Benzer haberler

Komşuları, Afganistan’ın kalkındırılması mekanizması konusunda anlaştı

Komşuları, Afganistan’ın kalkındırılması mekanizması konusunda anlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Togg’u Avrupa’nın caddelerinde de görmeye başlayacağız

Trump’tan Çin lideri Şi’ye "zeki", ABD Genelkurmay Başkanı Milley’ye "aptal" yakıştırması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Togg'u teslim etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Togg'u teslim etti
Taliban'dan, haşhaş yerine sebze ekimini teşvik için et yasağı

Taliban'dan, haşhaş yerine sebze ekimini teşvik için et yasağı
Afganistan'da yüzyıllar öncesine dayanan "paylaşım sofraları" geleneği hala yaşatılıyor

Afganistan'da yüzyıllar öncesine dayanan "paylaşım sofraları" geleneği hala yaşatılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet