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Dünya

Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak.

Sinan Doğan   | 30.05.2022
Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

Bogota

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde 98'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 40,31 ile en çok oy alan aday oldu.

Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı sağcı Rodolfo Hernandez yüzde 28,17 oy alarak ikinci, Kolombiya için Ekip Koalisyonu'nun sağ görüşlü adayı Federico Gutierrez yüzde 23,89 ile üçüncü ve Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo yüzde 4,15 ile dördüncü oldu.

Hiçbir aday ilk turda geçerli oyların yüzde 50'sine ulaşamadığı için, 19 Haziran'da Petro ile Hernandez ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

Ulusal Seçim yetkilisi Alexander Vega, yaptığı açıklamada, ön sayımların normalden biraz daha uzun süreceğini belirterek, "Bu akşam 20.00'den itibaren nihai sonuçları açıklamaya başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

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