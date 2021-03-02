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Dünya, Koronavirüs

Kolombiya, Kovid-19 nedeniyle kapalı kara sınırlarının süresini 1 Haziran'a kadar uzattı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Mart 2020'den bu yana kapalı tuttuğu kara sınırlarının süresini 1 Haziran'a kadar uzattığını duyurdu.

Sinan Doğan   | 02.03.2021
Kolombiya, Kovid-19 nedeniyle kapalı kara sınırlarının süresini 1 Haziran'a kadar uzattı

Bolivar

Kolombiya Göçmenlik Direktörü Francisco Espinosa, İçişleri Bakanlığı kararnamesine göre, salgını kontrol altında tutmak amacıyla tüm kara ve nehir sınırlarının 1 Haziran'a kadar kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı.


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Espinosa, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uymak şartıyla kargo taşımacılığı ve sağlık malzemeleri taşıyan firmaların yasağa dahil olmadığını söyledi.

Öte yandan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Kolombiya'ya ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 117 bin doz aşı başkent Bogota'ya getirildi.

Böylece Kolombiya, Latin Amerika ülkeleri içinde COVAX'tan ilk faydalanan ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor. Programın amacı, tüm ülkelere eşit ve aynı zamanda Kovid-19 aşılarının ulaştırılması, zengin ülkelerin düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemesi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şu ana kadar salgın nedeniyle 59 bin 866 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 255 bin 260 vaka tespit edildi.



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Kolombiya, Kovid-19 nedeniyle kapalı kara sınırlarının süresini 1 Haziran'a kadar uzattı
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