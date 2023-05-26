Kolombiya’da mayın kurbanlarının yakınları devlet teşvikiyle kurdukları işlerle ekonomiye destek oluyor
Kolombiya'da yıllar önce devlet ile silahlı gruplar arasında yoğun çatışmalar yaşanırken döşenen anti-personel kara mayınlarına basarak ölen veya yaralananların aileleri, devletin teşvikiyle kurdukları işlerle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Florencia
Ülkenin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine bağlı Florencia kentinde yaşayan Luz Aide Estrada’nın oğlu, profesyonel askerlik yaptığı sırada kara mayınına basarak engelli durumuna düştü.
Devlet, olayın ardından anneye tazminat olarak kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Santo Domingo köyünde, eğimli bir arazi bağışladı.
Araziyi sıra dışı bir çiftlik şeklinde inşa eden Aide ve eşi, zaman içerisinde organik tarım yapmaya başlayıp bitkisel ilaçlar da üretti.
Söz konusu ürünlerin piyasada büyük ilgi uyandırmasının ardından birçok üniversite ve özel kuruluş, Aide ile iş birliğine gitti.
Zamanla eğitim merkezine dönüşen çiftlikte tarımsal ekipmanlar, organik ürünler ve doğal ilaçlar konularında öğrencilere uygulamalı eğitim verilmeye başlandı.
Kolombiya'da kara mayınlarına maruz kalan aileler için birçok kampanyanın öncü ismi haline gelen Aide, çalışmaları sayesinde mayınların yol açtığı mağduriyetleri geniş kitlelere duyurma fırsatı elde etti.
"Toprağımın Meyvesi Vakfı”nı kuran Aide, etkileyici bir manzaraya sahip olmasının yanında muazzam bir yeşilliği içinde barındıran çiftlikte çeşitli baharatlar, zerdeçal, doğal bakım merhemleri, koka bitkisi, şampuan ve evcil hayvan ürünleri yetiştiriyor.
AA muhabiri, Aide'nin çiftliğini ve bölgenin doğal yapısını insansız hava aracıyla görüntüledi.
Çiftliğin faaliyetlerini anlatan Aide, burada çocuklara toprakla barışık bir hayat yaşamanın güzelliğini göstermeye çalıştıklarını söyledi.
Bölgenin yıllarca silahlı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini hatırlatan Aide, "Çiftliğimizin eğlenceli ve pedagojik bir yer olduğunu söyleyebilirim, nesiller arası kültürümüzü gençlerle paylaşıyoruz. Bizim bildiklerimizi öğrensinler ki bugüne kadar yaptıklarımızı devam ettirebilsinler." dedi.
Aide, bölgenin artık mayınlardan temizlendiğini vurgulayarak "Burası yapılan çalışmalar sayesinde artık güvenli bir yere dönüştü. Sizler gibi bizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin güvenli şekilde buraya ulaşmalarını oldukça önemsiyoruz." diye konuştu.
"Bizler işinde girişimci ve huzur isteyen bir toplumuz"
Ticari anlamda başarılı işlere imza attıklarını dile getiren Aide, "Burası güzel yüzünü göstermesinin yanı sıra savaştan ve çatışmalardan uzak, sakin ve huzur dolu bir yer. Şampuan, cilt için krem ve muhtelif doğal baharatlar üretiyoruz. Kendimiz ekip biçiyoruz. Bu çiftliğin yaşaması için eşimle beraber tecrübelerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz. Çabamız ve mücadelemiz bunun için." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.