Dolar
36.52
Euro
38.05
Altın
2,863.94
ETH/USDT
2,439.00
BTC/USDT
92,700.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 26. Haftasında Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor’u mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Salvatore Foti ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirerek, "Zelenskiy, Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı." ifadesini kullandı.

Sinan Doğan  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i eleştirdi

Bogota

Petro, sosyal medya platformu X hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Zelenskiy'nin Batı tarafından yalnız bırakıldığını savunan Petro, "Zelenskiy, Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı. Kendi silahlarını kullanan Rusya tarafından silahsız bırakıldı. Bu durumda Zelenskiy, politikasını değiştirmeli ve Slav halkları arasındaki birliği sağlamaya çalışmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, taraflar arasında diyalog çağrısında bulunarak, "21. yüzyılın savaşları, fosil ekonomisinin savaşlarıdır. Zelenskiy, Vladimir Putin ile doğrudan, herhangi bir aracı olmadan konuşmalı ve Slav dünyasında siyasi ve ekonomik bir barış anlaşmasını dünyaya açık hale getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da gençler ve çocuklar, Yeşilay Haftası'nda sağlıklı yaşam için gazete dağıttı
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Hyundai, Türkiye'de gelecek yıl elektrikli otomobil üretimine başlıyor
"Balkanlarda Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz Projesi"nin sertifika programı düzenlendi
Samsun'da Ramazan Sokağı kuruldu

Benzer haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i eleştirdi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi

İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre Zelenskiy, Trump'tan "özür dilemeli"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre Zelenskiy, Trump'tan "özür dilemeli"
Trump, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle dua ederek başladığı ilk kabine toplantısında konuştu

Trump, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle dua ederek başladığı ilk kabine toplantısında konuştu
ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr, Zelenskiy'i dans ettiği görülen "deepfake" videoyla hedef aldı

ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr, Zelenskiy'i dans ettiği görülen "deepfake" videoyla hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet