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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını duyurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısına tepki göstererek, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını açıkladı.

Sinan Doğan  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını duyurdu

BOGOTA

Petro, X'ten yaptığı paylaşımda, "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından öldürüldü. Buna soykırım denilir ve dünyanın güçlü devletleri bunu duymaktan hoşlanmasa da yapılanlar, Holokost'u hatırlatıyor. Dünyanın Netanyahu'yu durdurması gerekiyor. Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli ölmüş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu, bu kişilerin bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

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