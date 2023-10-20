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Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Filistin'de büyükelçilik açacaklarını duyurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirdi.

Sinan Doğan  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Filistin'de büyükelçilik açacaklarını duyurdu

Bolivar

Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan ve Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Büyükelçilerle görüşmesinden sonra Ramallah'ta elçilik açacağını belirten Petro, "İki bağımsız ve özgür devletin önünü açacak bir uluslararası barış konferansına ulaşma konusundaki tutumumu ifade ettim. Barış içinde yaşaması gereken ve bu haklara sahip İsrailli ve Filistinli çocuklara dayanışmamı vurguladım. Gazze'ye insani yardım taşıyan bir uçak göndereceğiz. Kolombiya, büyükelçiliğini Filistin Ramallah'ta açacak." ifadelerini kullandı.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.

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