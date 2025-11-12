Kolombiya, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te devam eden operasyonlarına tepki göstererek, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alındığını duyurdu.
Bogota
Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki operasyonlarına değindi.
Cumhurbaşkanı Petro, "Kamu güvenliği teşkilatının tüm istihbarat düzeylerine, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alınması talimatını verdim." ifadesini kullandı.
ABD'nin, Karayip Denizi ve Pasifik'te faaliyet gösteren teknelere yönelik füze saldırıları sürdüğü müddetçe söz konusu kararın devam edeceğini belirten Petro, "Uyuşturucuyla mücadele, Karayip halkının insan haklarına öncelik tanıyacak şekilde yürütülmelidir." açıklamasında bulundu.
Ulusal basında çıkan habere göre, ABD'nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla Karayip Denizi ve Pasifik'teki saldırılarında 70'e yakın kişi hayatını kaybetti.