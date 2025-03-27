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Dünya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde (YBYK) Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara karşı çıktı.

Kadir Yıldız  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde (YBYK) Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara karşı çıktı.

27.03.2025

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükakın, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen YBYK'nin 48. Genel Kurulu'na katıldı.

Büyükakın, genel kurulda özellikle muhalefetin söylemlerinden örnekler verilerek Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara söz alarak karşı çıktı.

Türkiye'de hükümet tarafından yapılan uygulamaların burada anlatılanlarla aynı şeyler olmadığını vurgulayan Büyükakın, "Kayyum atamalarında da raportörlerin bu sürecini biz de defalarca gördük. Hükümetin terörle bağlantılı yapılarla ilgili aksiyonlarını hukuksuzluk olarak niteleyen raportörler, gerçeklikle alakalı bir başka olguyu her zaman gözden kaçırdılar. Mesela DEM Parti tarafından aday gösterilmiş olan belediye başkanlarının yanlarında eşbaşkan sıfatıyla hiçbir hukuki karşılığı olmayan, hiçbir seçimle gelmeyen şahısların atanmasını kayyum olarak göremediler. Gerçeklik bloke olmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, hükümetin görüşlerinin raporlara yansımadığını, gerçeklik ile propaganda arasındaki farkın hiçbir zaman belirginleşmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Türkiye'de demokrasinin devrede olduğunu, hukukun işlediğini, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınma sürecinin esasen bir hukuk prosedürü olduğunu, şu anda bir yargılamanın devam ettiğini de özellikle belirtmek gerekiyor. Şu anda Türkiye'de devam etmekte olan bu yargılamanın bu şekilde tartışılması ve dünya kamuoyuna bu şekildeymiş gibi gösterilmesi, Türkiye'de sanki insanların hepsi sokaktaymış gibi anlatılması Türkiye'deki gerçekliği yansıtmıyor maalesef. Burada propagandaya esir edilen bir propaganda çalışması var. Dolayısıyla bunun da bilinmesi, raporlara hükümet tarafından görüşlerinin de dahil edilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Şu ana kadarki orantısızlığın düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyorum."

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