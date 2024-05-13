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KKTC'nin Güney Kıbrıs ile müzakere için sunduğu şartlar konusunda BM açılıma gitmiyor

KKTC'nin, Rumlarla resmi müzakereler için sunduğu şartlar konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) açılıma gitmeyeceği, BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iletildi.

Mehmet Kemal Firik  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
KKTC'nin Güney Kıbrıs ile müzakere için sunduğu şartlar konusunda BM açılıma gitmiyor Fotoğraf: Ali Ruhluel - AA

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabulü ve Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların kaldırılması şartıyla müzakere sürecine başlayabileceğimizi önceki görüşmelerimizde BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar'a aktarmıştık. Sayın Temsilci Cuellar, egemen eşitliğimizin kabulü ve ambargoların kaldırılması konusunda bir açılım olmayacağını bize iletti." ifadelerini kullandı.

Tatar, açılım olmaması halinde diyaloğu fazla ileriye götürmeyecekleri yönündeki görüşlerini Cuellar'a bugünkü görüşmede aktardığını belirterek şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan Annan Planı, Crans Montana, Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne (AB) kabul edilişi gibi süreçlere bakıldığında Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir anlaşmanın olabilmesi için Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Esas itibarıyla biz egemenliğimizi kurucu anlaşmalarından kazanmış bir halkız. Çünkü orada bunlar açık ve net ifade edilmektedir. Ama maalesef ondan sonra yaşadığımız sorun Güney Kıbrıs'ın tüm Kıbrıs’ın hükümetiymiş gibi kabul ve muamele görmesi."

Kıbrıs'taki iki taraf ile 3. tur görüşmelerini yapan BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar görüşmeden sonra basına açıklama yapmadan KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden ayrıldı.

Bugün sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Cuellar'ın yarın Kıbrıs'tan ayrılacağı bildirildi.

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