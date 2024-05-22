Dolar
32.23
Euro
35.02
Altın
2,421.72
ETH/USDT
3,787.60
BTC/USDT
69,999.00
BIST 100
10,895.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC'de yabancıların mal edinme ve uzun vadeli kiralama şartları yeniden düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yabancıların mal edinme ve uzun vadeli kiralama şartlarında yeniden düzenlemeye gidildi.

Mehmet Kemal Firik  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
KKTC'de yabancıların mal edinme ve uzun vadeli kiralama şartları yeniden düzenlendi

Lefkoşa

Yeni şartlar ve bazı alımlara kısıtlamalar getiren "Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Değişikliğe göre, yabancı uyruklular KKTC'den bir apartman dairesi veya konut alabilecek. KKTC'yi tanıyan ülkeler ile KKTC vatandaşlarına kendi topraklarında 3 konut veya apartman dairesi satın alma hakkı tanıyan ülkelerin vatandaşları ise KKTC'de 3 konut veya apartman dairesi edinebilecek.

Önceki düzenlemede de yabancılar KKTC'de bir konut veya apartman dairesi alabiliyorlardı ancak yeni düzenlemeye müstakil ev alımında arazi sınırlandırılması eklendi.

Daha önce, müstakil ev alımında konutun içinde bulunduğu arazi 5 dönüme kadar çıkarken, değişiklikle bu alan 2,5 dönüme düşürüldü.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile yabancıların yatırım amaçlı arazi alımı konusunda da değişikliğe gidildi. Daha önce 3 milyon avro yatırımla 60 dönüm arazi alabilen yabancılar için arazi genişliği aynı kalırken yatırım miktarı 20 milyon avroya çıkarıldı.

Daha önce şart koşulan 3 milyon avroluk yatırımın niteliğine bakılmazken, yeni yasadaki 20 milyon avroluk yatırımın içinde sanayi, eğitim veya sağlık alanında olması zorunluluğu getirilerek 2 yıl içinde bu yatırımları yapmadığı tespit edilenlerin ellerinden arazilerin alınacağı yer aldı.

Yabancıların, şirketler veya mütevelli aracılığı ile daha önce sınırsız arazi alabilme şartı da değiştirildi. Bundan sonra yabancıların ortaklığı yüzde bir dahi olsa şirket veya mütevelli yabancı sayılacak ve sadece gerçek kişilerin haklarından yararlanarak 1 konut veya 20 milyon avroluk yatırım ile 60 dönüm arazi alabilecek.

Yabancıların kayıtsız taşınmazlarına da kayıt altına alınma zorunluluğu getirildi. Buna göre, yabancılar ellerinde bulunan fazla arazi ve mülkleri 2 yıl içerisinde satmak ve sözleşmelerini 6 ay içerisinde Tapu Dairesi'ne bildirmek zorunda olacak.

Fazla mülklerle ilgili Bakanlar Kuruluna 2 yıllık süreyi 3 yıla uzatma hakkı tanınırken, yasayı ihlal eden yabancılara asgari ücretin 500 katı para cezası verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara'da "1999 ve 2004'teki NATO Genişlemesi Üzerine Polonya-Litvanya Konferansı" düzenlendi
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin yönetmelikte değişiklik
Urla'da 6 sahipsiz köpeğin zehirlenerek telef olması üzerine inceleme başlatıldı
Romanya Başbakanı Ciolacu: Türkiye NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri

Benzer haberler

KKTC'de yabancıların mal edinme ve uzun vadeli kiralama şartları yeniden düzenlendi

KKTC'de yabancıların mal edinme ve uzun vadeli kiralama şartları yeniden düzenlendi

KKTC'de "Bilim Şenliği" düzenlendi

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu: Türkiye, KKTC'nin dış dünyaya açılan kapısı oldu

Bakan Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile bir araya geldi

Bakan Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile bir araya geldi
KKTC'de Rumların şehit ettiği 11 Türkü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün anıtı açıldı

KKTC'de Rumların şehit ettiği 11 Türkü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün anıtı açıldı
KKTC'nin Güney Kıbrıs ile müzakere için sunduğu şartlar konusunda BM açılıma gitmiyor

KKTC'nin Güney Kıbrıs ile müzakere için sunduğu şartlar konusunda BM açılıma gitmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet