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Dünya, Filistin Saldırı Altında

KKTC'de İsrail'in Filistinlilere saldırıları 'Büyük Kudüs Konvoyu' oluşturularak protesto edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için "Büyük Kudüs Konvoyu" oluşturuldu.

Muhammet İkbal Arslan   | 18.05.2021
KKTC'de İsrail'in Filistinlilere saldırıları 'Büyük Kudüs Konvoyu' oluşturularak protesto edildi

Lefkoşa

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 12 STK'nın organizesiyle oluşturulan ve münferit katılımların da olduğu konvoyda yüzlerce araç yer aldı.

"İşgale Ses Ver" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşların ellerinde Türkiye, KKTC ve Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.

Hala Sultan Camii'nde toplanan konvoy, Lefkoşa içerisinde üç çemberde pankartları ve bayraklarıyla hazır bekleyen Filistinlileri ve diğer vatandaşları selamladı ve şehir içerisinde belirli güzergahlarda tur attı.

Yol kenarlarında bekleyenler konvoyu selamladı ve alkışla destek verdi.

Konvoya KKTC vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda yabancı öğrenci de destek verdi.







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