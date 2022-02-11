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Dünya

KKTC'de Halil Falyalı cinayeti zanlılarının tutukluluk süresi uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş insanı Halil Falyalı ve şoförünün hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzatıldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.02.2022
KKTC'de Halil Falyalı cinayeti zanlılarının tutukluluk süresi uzatıldı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ö.T. ile Y. G. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Olay

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 3 kişi gözaltına alınmıştı, bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Falyalı'nın cenazesi, dün İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyünde toprağa verildi.

Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Falyalı, Ekim 2021'de "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı.

Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.

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