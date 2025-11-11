Dolar
logo
Dünya

KKTC Dışişleri Bakanlığı, temas hattı ihlalinde bulunan 3 Rum'un ikaz edildiğini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, sınırda bulunan temas hattını ihlal eden 3 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşının ikaz edilerek geri gönderildiklerini belirtti.

Mehmet Kemal Firik  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
KKTC Dışişleri Bakanlığı, temas hattı ihlalinde bulunan 3 Rum'un ikaz edildiğini açıkladı

Lefkoşa

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "8 Kasım 2025 sabahı, 3 Rum vatandaşının tarım faaliyeti yaptıkları esnada temas hattı ihlalinde bulunarak KKTC topraklarına geçtikleri tespit edilmiştir. Bunun üzerine güvenlik güçlerimiz söz konusu bölgeye araçla intikal etmiş, korna ve düdükle gereken ikazları yapmıştır. Akabinde Rum çiftçiler ara bölgeye geçmiştir. Olayın devamında Birleşmiş Milletler (BM) de bölgeye gelmiş, yapılan görüşmeler sonucunda Rum çiftçiler bölgeden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KKTC'nin ara bölgede tarımsal faaliyetleri düzenleyen, 1988'de varılan mutabakat çerçevesinde hareket etmeye devam edeceği bildirilen açıklamada, Rum tarafının statükoyu bozan, provokatif eylemlerine karşı gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, GKRY provokasyona dayalı siyaset ile Ada genelindeki barış ortamına zarar verecek hareketlerden kaçınmaya davet edildi.

