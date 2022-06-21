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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Dünya

KKTC’de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Muhammet İkbal Arslan   | 21.06.2022
KKTC’de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gazimağusa

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında başlayan yangına 2 helikopter ve bir yangın uçağıyla havadan, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve Geçitkale Belediyesine ait su tankeriyle de karadan müdahale ediliyor.

Yetkililer, yangının bir iş makinesinin kısa devre yapması sonucu çıktığını belirtti.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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