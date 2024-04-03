Dolar
31.94
Euro
34.56
Altın
2,281.01
ETH/USDT
3,350.20
BTC/USDT
66,592.00
BIST 100
8,963.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Olay yerinden tekrar yayındayız. (DRON) Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. -VTR-
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakerelerin başlaması konusunda siyasetimiz açık ve nettir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler gözetiminde Rumlar ile resmi müzakerelerin başlaması için Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidinin şart olduğunu yineledi.

Mehmet Kemal Firik  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakerelerin başlaması konusunda siyasetimiz açık ve nettir

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Rumlar ile resmi müzakerelerin başlaması için Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidinin şart olduğunu yineleyerek, "Müzakerelerin başlaması konusunda siyasetimiz açık ve nettir." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile cuma günü yapacağı görüşme dolaysıyla ABD'ye hareketi öncesinde Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Tatar, New York'ta bazı temaslarda bulunduktan sonra Guterres ile bir araya geleceğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yapılan algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tatar, "Bu görüşmeyi Sayın Genel Sekreter'den biz talep ettik." dedi.

Tatar, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Brüksel’de Avrupa Birliği Devlet Başkanları toplantısında, BM Genel Sekreteri ile Kıbrıs konusunda bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, eşitlik ilkesi çerçevesinde BM Genel Sekreteri Guterres'in kendilerine de ABD'nin New York kentinde randevu verdiğini dile getirdi.

Bugüne kadar sürdürdükleri Kıbrıs'ta "egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerini belirten Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın geçerli olduğunu aktardı.

Tatar, "Müzakerelerin başlaması konusunda siyasetimiz açık ve nettir. Anlaşma ancak iki komşunun işbirliği çerçevesinde olabilir. Bu siyasetten dönüş olmadığını BM Genel Sekreteri Guterres'e bir kez daha ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dışişleri Bakanlığından bir heyetin dün KKTC’de olduğunu ve görüşme yaptıklarını kaydederek, Türkiye’nin tamamıyla savundukları bu siyasetin arkasında olduğunu vurguladı.

BM tarafından Kıbrıs'ın her iki tarafında ortak zemin araştırması yapıldığını aktaran Tatar, Türkler ile Rumlar arasında ortak bir zemin bulunmadığını söyledi.

Annan Planı oylamasında KKTC'ye verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Tatar, ülkesine yönelik ambargo ve kısıtlamaların bir an önce kaldırılması gerektiğini BM Genel Sekreteri'ne ileteceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzinsiz yapıların karar alınmadan yıktırılması Anayasa'ya aykırı bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor
Kartal'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakerelerin başlaması konusunda siyasetimiz açık ve nettir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakerelerin başlaması konusunda siyasetimiz açık ve nettir

BM ve üyeler, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısını kınarken, ABD İran'ı suçladı

BM: Orta Doğu'da gerginliğin daha büyük alana yayılmasından çok endişe duyuyoruz

BM: 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında 196 insani yardım çalışanı öldürüldü

BM: 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında 196 insani yardım çalışanı öldürüldü
Emine Erdoğan: Atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum

Emine Erdoğan: Atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum
KKTC turizmde Rusya pazarına açıldı

KKTC turizmde Rusya pazarına açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet