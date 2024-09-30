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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Guterres’in Rum liderle gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum liderle gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdim." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Guterres’in Rum liderle gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdim

Lefkoşa

Tatar, BM 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında gittiği ABD'nin New York şehrinden KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer sivil ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda yaptığı açıklamada, BM gözetiminde Türkiye, KKTC, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) katılımı ile 4+1 formatında yapılacak bir toplantıda Kıbrıs'ın geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine bir istişare toplantısı ortamının sağlanabileceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmeden resmi müzakere masasına oturmayacağını bir kez daha yinelediğini vurgulayan Katar, BM Genel Sekreteri Guterres'e, federasyon defterinin geride kaldığını, federasyon meselesinin tüketildiğini ve kabul görmeyeceğini, bunlara rağmen iletişimden kopmayacaklarını ilettiklerini aktardı.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik ambargolar ve son dönemde Rumların baskılarını BM'ye aktardıklarını belirten Tatar, "BM Genel Sekreteri Guterres’in Rum liderle gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdim. Yani, Kıbrıs görüşmeleri bağlamında olmayacak gayrı resmî yemek teklifine "evet" yanıtı verdim." diye konuştu.

Tatar, New York'taki temasları kapsamında, BM yetkilileri dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini, ABD'de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile de bir araya geldiklerini söyledi.

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