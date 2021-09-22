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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başpiskopos Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan tepkilerini kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Türkevi'nin açılış törenine katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan liderliğinin yaptığı saldırıları kınadı.

Muhammet İkbal Arslan   | 22.09.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başpiskopos Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan tepkilerini kınadı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkevi'nin açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan liderliğinin yaptığı saldırıları değerlendirdi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak birçok dünya lideri yanında BM Genel Sekreteri'nin de açılışa katıldığını hatırlatarak, "20 Eylül Pazartesi günü Türkevi'nin açılışına katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'a gösterilen tepki ve yapılan çirkin saldırıları üzüntüyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplumun da gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"En büyük iki Semevi dinin temsilcilerinin de katılmış (Türkevi'nin açılışına) olması dünya barışı açısından alkışlanması gereken bir davranış iken Rum-Yunan ikilisinin buna tepki göstererek bu tepkiyi Rum-Yunan liderlerinin Başpiskopos'la görüşmekten vazgeçme noktasına taşımaları ibret verici olaylardır. Siyasi saiklerle yapılan bu hareketler, Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir. Kıbrıs'ta bir uzlaşı için gayret sarf edildiği böyle bir dönemde iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirecek bu tür davranışların bahse konu gayretlere zarar vereceği de ortadadır. Bu tür kabul edilemez hareketleri kınıyor, uluslararası toplumun da gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz."


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