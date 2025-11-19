ABD'deki Türkevi, Gazze ve Sudan'daki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kermese ev sahipliği yaptı
ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi, "Islamic Heritage Society" isimli ABD'li kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu tarafından Gazze ve Sudan’daki ihtiyaç sahibi insanlar için düzenlenen kermese ev sahipliği yaptı.
New York
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın eşi Emine Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen kermese, çok sayıda ülke katılım sağladı.
Kermeste, ülkeler, kültürlerini yansıtan ürünlerin yanı sıra geleneksel yemek ve içecekleri satışa sunma imkanı buldu.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinin el sanatları ve hediyelik eşyaların sergilendiği standı ile çeşitli Türk yemeklerinin sunulduğu stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
"Ana hedefimiz İslam kültürü ve mirasının zenginliğini paylaşmak"
AA muhabirine konuşan Emine Yıldız, bu yılki kermesin ana hedefinin İslam kültürü ve mirasının zenginliğini paylaşmak olduğunu belirterek, aynı zamanda ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirme ve dostluğu pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Yıldız, “Ana temamız, kültür, dayanışma ve insani yardım.” diyerek Türkevi olarak kermese mekansal ve lojistik kolaylıkların yanı sıra kültürel sunumlarla destek sağladıklarını kaydetti.
Geçen yıl kermesi ilk kez Türkevi’nde düzenlediklerini ve Türk misafirperverliği konusunda çok iyi tepkiler aldıklarını belirten Yıldız, “Bu yıl Orta Doğu, Asya ve Afrika gibi birçok bölgeden gelen çeşitli daimi temsilciliklerin de katkıları var. El yapımı ürünlerini, yemeklerini ziyaretçilerimize sunuyorlar.” dedi.
"Türkiye’nin kültürel aktör olarak görünümünü güçlendiriyoruz"
Yıldız, “Bu etkinlik ile Türkiye’nin kültürler arası diyaloğu teşvik eden, dayanışmayı önceleyen, insani yardımları destekleyen bir ülke olduğunu vurguluyoruz. BM topluluğu içinde de Türkiye’nin olumlu, kapsayıcı ve aktif bir kültürel aktör olarak görünümünü güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kermesten elde edilen gelirlerin tümü BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) üzerinden Gazze'ye, "Sınır Tanımayan Doktorlar" üzerinden de Sudan’daki ihtiyaç sahiplerine, özellikle çocuk sağlığına yönelik ihtiyaçlar için ulaştırılacak.
Islamic Heritage Society, 1971'den beri yardımlarını sürdürüyor
1971 yılında kurulan "Islamic Heritage Society" adlı ABD'li kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu, açık üyelik politikası yürütüyor.
Amerikan vatandaşları ve Birleşmiş Milletler'de görev yapan ülke temsilcilerinin eşlerinden oluşan kuruluşun temel amacı tüm medeniyetlerin "tarih, kültür ve sanat" mirasını muhafaza etmek olarak ön plana çıkıyor.
Farklı dinlere mensup kişiler arasında dostluk kurulmasına vesile olan kuruluş, "Hoşgörü, anlayış ve ırksal uyum" ilkeleriyle ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tanınıyor.