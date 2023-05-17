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Dünya

KKTC, ABD'ye ait destroyerin GKRY'ye ziyaretine tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) kontrolündeki Limasol Limanı'nı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Mehmet Kemal Firik  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
KKTC, ABD'ye ait destroyerin GKRY'ye ziyaretine tepki gösterdi

Lefkoşa

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapan ABD 6. Filosuna bağlı USS Arleigh Burke ile öncesinde bir ABD denizaltısının Rum yönetimi limanlarını ziyaretlerinin, ABD'nin Kıbrıs'ta dengeleri gözetmeden taraf tutmasına örnek teşkil ettiği vurgulandı.

ABD'ye ait denizaltı ve destroyerin GKRY'nin Limasol Limanı'na yaptığı ziyaretin, sözde "ortaklık" ve "planlı ziyaret" gibi gerekçelerinin inandırıcılıktan uzak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri desteğini artırarak devam ettirmesi, Doğu Akdeniz'de uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ise almakta olduğu destek ile Ada ve bölgedeki gerilimi artırma faaliyetlerinden geri durmayacağı ve artarak devam ettireceği aşikardır."

KKTC Dışişleri açıklamasında, ABD'nin Rum kesimine yönelik uyguladığı silah ambargosunu geçen yıl tamamen kaldırdığı ve Rum tarafını Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil ettiği hatırlatılarak, bu gelişmeler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımların Türkiye ile birlikte atılacağı ve gerekli karşılığın gösterileceği kaydedildi.

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