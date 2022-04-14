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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kızılhaç ve Kızılay, Ukrayna'da savaş mağdurları için 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yaptı

Talep edilen miktarın, IFRC'nin şimdiye kadarki en kapsamlı acil durum yardım çağrısı olduğu bildirildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.04.2022
Kızılhaç ve Kızılay, Ukrayna'da savaş mağdurları için 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yaptı

Cenevre

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Ukrayna'da savaştan etkilenen siviller için 1,2 milyar ABD doları tutarında yardım çağrısında bulundu.

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen kişi sayısının artması üzerine Federasyon'un yardımlarını artırma kararı aldığı bildirildi.

Bu kapsamda IFRC'nin, Ukrayna ve çevre ülkelerdeki yaklaşık 3,6 milyon Ukraynalıya 2 yıl boyunca sağlık, su, hijyen ve barınma yardımları sağlamak üzere 1,2 milyar dolar acil yardım çağrısı yaptığı duyuruldu.

Toplanan yardımların ilk 3 ay boyunca acil yardım bekleyen 2 milyon Ukraynalıya ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, önceliklerinin en korumasız savaş mağdurları olacağını vurgulayarak, "Bu rakam, IFRC'nin şimdiye kadarki en kapsamlı acil durum yardım çağrısı. Şimdiye kadar 160 binin üzerinde kişiye sağlık ve ilk yardım desteklerinde bulunduk." dedi.

Chapagain, çatışmaların sürmesi durumunda daha fazla sivilin yardıma ihtiyaç duyacağını hatırlattı.

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