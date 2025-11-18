Kızılhaç, Sudan'daki saldırıların tıbbi tesislerin yüzde 70'ini işlevsizleştirdiğini bildirdi
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, Sudan'da altyapıya yönelik sistematik saldırıların, tıbbi tesislerin yüzde 70'ini kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.
Cenevre
Youssef ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Sudan'da, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiğini ve bunun ülkeyi tamamen etkilediğini söyleyen Youssef, daha fazla şiddeti önlemenin ICRC'nin en önemli gündemi olduğunu vurguladı.
Youssef, HDK tarafından alınan Faşir kentine ulaşamadıklarını ve buraya erişim talep etmeye devam ettiklerini aktararak, ateşkes olmadan uygun, güvenli ve engelsiz erişim sağlamanın imkansız olduğunu dile getirdi.
Faşir'de kaç kişinin kaldığını ve ihtiyaçlarının ne kadar olduğunu bilmenin imkansızlığına işaret eden Youssef, Faşir'den kaçanların geldiği Tavila'nın şu an için güvenli olduğuna dikkati çekti.
Youssef, "Sudan'da altyapıya yönelik sistematik saldırılar, tıbbi tesislerin yüzde 70'ini kullanılamaz hale getirdi. İhtiyaç sahibi insanlara destek olmanın en iyi yolu nakdi yardım." dedi.
UNOCHA Sözcüsü Laerke de "Şu anda El Faşir'de kaç kişinin kaldığı bilinmiyor. Dolayısıyla şehre erişim hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.
Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri
Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.
On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.