Dolar
42.34
Euro
49.16
Altın
4,057.52
ETH/USDT
3,055.60
BTC/USDT
91,484.00
BIST 100
10,725.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Sudan

Kızılhaç, Sudan'daki saldırıların tıbbi tesislerin yüzde 70'ini işlevsizleştirdiğini bildirdi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, Sudan'da altyapıya yönelik sistematik saldırıların, tıbbi tesislerin yüzde 70'ini kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Kızılhaç, Sudan'daki saldırıların tıbbi tesislerin yüzde 70'ini işlevsizleştirdiğini bildirdi Fotoğraf: Mohammed Nzar Awad/AA

Cenevre

Youssef ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiğini ve bunun ülkeyi tamamen etkilediğini söyleyen Youssef, daha fazla şiddeti önlemenin ICRC'nin en önemli gündemi olduğunu vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Youssef, HDK tarafından alınan Faşir kentine ulaşamadıklarını ve buraya erişim talep etmeye devam ettiklerini aktararak, ateşkes olmadan uygun, güvenli ve engelsiz erişim sağlamanın imkansız olduğunu dile getirdi.

Faşir'de kaç kişinin kaldığını ve ihtiyaçlarının ne kadar olduğunu bilmenin imkansızlığına işaret eden Youssef, Faşir'den kaçanların geldiği Tavila'nın şu an için güvenli olduğuna dikkati çekti.

Youssef, "Sudan'da altyapıya yönelik sistematik saldırılar, tıbbi tesislerin yüzde 70'ini kullanılamaz hale getirdi. İhtiyaç sahibi insanlara destek olmanın en iyi yolu nakdi yardım." dedi.

UNOCHA Sözcüsü Laerke de "Şu anda El Faşir'de kaç kişinin kaldığı bilinmiyor. Dolayısıyla şehre erişim hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çalık'ın dijitallerindeki ses kayıtlarında "rüşvet" iddiası

Benzer haberler

Kızılhaç, Sudan'daki saldırıların tıbbi tesislerin yüzde 70'ini işlevsizleştirdiğini bildirdi

Kızılhaç, Sudan'daki saldırıların tıbbi tesislerin yüzde 70'ini işlevsizleştirdiğini bildirdi

Lübnan'ın güneyindeki Aytarun Belediyesi, olası İsrail saldırısı nedeniyle tahliye edildi

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

Türk Kızılay, Sudan'da Faşir'den yerinden edilenlere gıda desteği sağladı

Türk Kızılay, Sudan'da Faşir'den yerinden edilenlere gıda desteği sağladı
Sudan Devlet Bakanı Abdurrahim yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin önemine işaret etti

Sudan Devlet Bakanı Abdurrahim yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin önemine işaret etti
Birleşmiş Milletler, Sudan'da süren çatışmaların "acımasız ve insanlık dışı" olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler, Sudan'da süren çatışmaların "acımasız ve insanlık dışı" olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet