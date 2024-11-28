Kızıldeniz renkli su altı dünyasıyla dalıcılara yeni keşif imkanları sunuyor
Kızıldeniz içinde barındırdığı renkli dünyasıyla dalıcılara hem berrak sularında dalış yapma hem de keşif imkanı sunuyor.
Hurgada
Afrika ve Asya kıtaları arasında yer alan Kızıldeniz, stratejik ve tarihi öneminin yanı sıra eşsiz canlı çeşitliliğiyle hem bilim dünyası hem de dalış turizmi için eşi benzeri olmayan bir yer olarak dikkati çekiyor.
Kızıldeniz'e kıyısı olan Mısır'ın Abu Dabbab, Daedalus Resifleri, Elphinstone, Marsa Alam, Safaga, Big Brother ve Small Brother dalış noktalarındaki mercan resifleri ile gemi batıkları, mikro ve makro boyuttaki canlılar ile büyük deniz memelileri sayesinde, farklı ülkelerden gelen binlerce dalgıca renkli bir dünya sunuyor.
Farklı ülkelerden meraklılarını ağırlayan Kızıldeniz'e, Türkiye'den giden 26 kişilik dalış ekibi de Hurgada'dan çıktıkları 6 günlük yolcuklarında 8 dalış noktasında birçok canlıyı gözlemleme fırsatı buldu.
Gece ve gündüz dalışları gerçekleştiren ekip, büyük deniz canlılarından manta vatozları, yeşil deniz kaplumbağaları, kara lekeli vatozlar, mavi benekli vatozlar, benekli kartal vatozu, deniz inekleri, yunuslar, çekiçbaş köpek balıkları, sapan kuyruk köpek balıkları ve beyaz yüzgeçli resif köpek balıklarını gözlemledi. Bunun yanı sıra küçük deniz canlılarından maskeli balon balıkları, yıldızlı balon balıkları, melek balıkları, palyaço balıkları, gri ağızlı mürenler, sarı ağızlı mürenler, şeytan akrep balıkları ve aslan balıklarını da keşfetti.
Büyük mercan resiflerinde de dalış yapan ekip, bal peteği ve ateş mercanlarıyla birlikte kırmızı fincan, kaba deri ve yumuşak mercan türlerini de yakından inceleme fırsatı buldu.
Ayrıca dalışlarda Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Mısır'ın Safaga Limanı'na gitmek üzere yola çıkan ve 1991 yılında Kızıldeniz'de Hyndman Resifi'ne çarparak batan, 100 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki Salem Express feribotunun batığı da gözlemlenebildi.
"Mısır'da mercanlar çok iyi korunuyor"
Dalış ekibinden Karaburun Dalış Merkezi Eğitmeni Hamdullah Aras, Kızıldeniz bölgesinin tropikal bir alan olduğunu belirterek, "Mercan oluşumları da çok farklı. Mercanların istediği su sıcaklığı burada var ve mercan dağları oluşturuyor. Bu mercanlar da aralarında binlerce canlı çeşidini barındırıyor." dedi.
Mısır'da mercanların çok iyi korunduğunu dile getiren Aras, "Dalış esnasında buradaki kurallardan biri de mercanlara değmeden dalış yapmak. Mercanlardan biraz daha yüksek yüzmeniz gerekiyor. Çünkü onların oluşumu binlerce yıl alabiliyor. Özellikle mercanlar konusunda çok hassaslar." diye konuştu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) 3 yıldızlı dalıcılarından Zühre Ayşe Çelebi, küçükken akvaryumda gördüğü balıkları burada canlı görmenin inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Değişik bir his, çok iyi hissettirdi. Kendimi akvaryumun içine düşmüş gibi hissettim. Sanki küçüklüğüme dönmüş gibi hissettim." yorumunu yaptı.
TSSF'nin 2 yıldız dalış eğitmeni Kaan Altın da son dalışlarda ölü mercanların fazla olduğuna dikkati çekerek, "Kuzey taraflarına geçtiğimizde oldukça yoğun mercan ölümleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Dikkat ettiyseniz bunların arasında 2-3 senedir görmeye başladığımız beyaz mercanların yeni oluşan kolonileri var. Kıyı kısımlarında daha fazla yoğunluk var. Güney tarafındaki mercan resifleri ise çok canlı." ifadesini kullandı.
"Mercan dalışları dünyadaki en önemli lokasyonlardan biri"
Rehber dalgıcı Eldesouky Mostafa Said, Kızıldeniz'in dünyadaki sayılı harikalardan biri olduğunu belirterek, şunları anlattı:
"Bazen dalgalar olabiliyor ama burada güzel ve farklı dalışlar yapabilirsiniz. Burada resif, batık ve köpek balığı dalışı yapabilirsiniz. Manta ve yunus gibi canlıları görebilirsiniz. Buraya yunusları, köpek balıklarını ve mercan resiflerini görmek için Türkiye, Endonezya, Filipinler, Malezya, Çin, Tayvan ve Avrupa ülkelerinden dalıcılar geliyor. Mercan dalışları için dünyadaki en önemli lokasyonlardan biri. Dalışlarda yumuşak, sert ve masa mercanlarını görebilirsiniz."
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