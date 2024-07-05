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Dünya

Kırgızistan'da iktidarı devirme planı yapan grubun üyeleri yakalandı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı devirme planı yaptığı belirlenen "kriminal" bir grubun üyelerinin yakalandığını duyurdu.

Nazir Aliyev Tayfur  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Kırgızistan'da iktidarı devirme planı yapan grubun üyeleri yakalandı

Bişkek

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve kitlesel huzursuzluk yoluyla ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan "kriminal ve yıkıcı" bir grubun engellendiğini bildirdi.

Yapılan soruşturmada söz konusu grubun üyelerinin, "suç ideolojisini destekleyen ve aynı zamanda fanatik şekilde dini ideolojiyi savunan" kişilerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonla yakalan kişilerin evlerinde ve arabalarında el yapımı patlayıcı cihazlar, ateşli silahlar, mühimmat, telsizler, kolluk kuvvetleri üniformaları, insansız hava araçları ve diğer yasaklı yayınlar bulunduğu aktarıldı.

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