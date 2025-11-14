Dolar
logo
Dünya

Kırgızistan'da "14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü Anma Programı" düzenlendi

Kırgızistan’daki Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te Gürcistan’dan sürgün edilişlerinin 81. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Kırgızistan'da "14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü Anma Programı" düzenlendi Fotoğraf: Igor Kovalenko/AA

Bişkek

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde, Kırgızistan Ahıska Türkleri Gençleri Birliği tarafından gerçekleştirilen "14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü Anma Programı", iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Sevde Nur Söylemez, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Begzada Aliyev, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) Müdürü İlyas Süt, büyükelçiliğin müşavirleri, üniversite idaresi ve öğretim görevlileri, iş insanları, öğrenciler ve Bişkek'te yaşayan Ahıska Türkleri katıldı.

Program kapsamında Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerler anıldı.

Ahıska şehrine ait tarihi yapıların, camilerin ve çeşmelerin yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Sürgün sürecini ve Ahıska Türklerinin Kırgız topraklarına gelişini anlatan iki belgesel film, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Zorunlu göçü konu alan üç perdelik "Ahıska Türkleri Sürgünü" adlı tiyatro oyununda 14 Kasım 1944 gecesi Türk ailesinin yaşadığı sürgün dramı ile Ahıska Türklerinin Kırgız halkıyla ilk karşılaşması anlatıldı.

"Ahıskalı Türkler, 1944’te ana vatanlarından koparıldı"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, programda yaptığı konuşmada, Ahıskalı Türklerin 1944'te vatanlarından koparıldığını belirterek, "Bugün, sürgünün 81. yılında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin." dedi.

Ökem, bu programın geçmişin acılarını tazelemek için değil hafızayı diri tutmak için önemli olduğunu söyleyerek, Ahıskalı Türklerin hikayesinin başta Kırgız halkı olmak üzere tüm Türk halklarının hikayesi olduğunu dile getirdi.

Ahıskalı Türklerin tüm zorluklara rağmen dillerini, kültürlerini ve kimliklerini koruma çabasından hiçbir zaman vazgeçmediğini memnuniyetle gördüklerini ifade eden Ökem, "Ahıskalı Türkler, birlik ve beraberliğe verdikleri önem, çalışkanlıkları ve dirayetleriyle hayata tutunmayı başarmıştır. Bu vesileyle onlara kapılarını açan Kırgız halkına ve Kırgız Cumhuriyeti devletine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ökem, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıskalı Türklerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

"Ahıska Türkleri, Anadolu Türklerinin bir parçasıdır"

Kırgızistan Meclisinin ilk Başkanı ve Kırgız Cumhuriyeti Kahramanı Medetkan Şerimkulov da Ahıska Türklerinin Anadolu Türklerinin bir parçası olduğunu belirterek, "Ama hepiniz aynı zamanda bir Kırgız parçasısınız." dedi.

Şerimkulov, Ahıskalı Türklerin Kırgızistan'a geldiği dönemde 6 yaşında olduğunu anlatarak, ailesinin sürgünle gelen Çeçen ailesini kabul ettiğini söyledi.

Kırgız halkının Ahıska Türkleriyle ekmeğini, toprağını ve gönlünü paylaştığını dile getiren Şerimkulov, "Kırgız toprakları, sizin topraklarınızdır. Kırgız halkı, sizin kardeşlerinizdir. Ahıska’ya döner misiniz bilemem, bu başka bir konudur ancak burada Kırgız kardeşlerinizi buldunuz. Ahıska'ya benzer bu güzel ve dağlık yeri birlikte yüceltelim, kalkındıralım, bölünmeden Kırgız Devletinin vatandaşları olarak yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev de Kırgız halkının tarih boyunca yaşadığı zorlukları hatırlatarak, Kırgızların Ahıska Türklerine gösterdiği misafirperverliği anlattı.

