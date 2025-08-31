Dolar
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun Barselona'dan Gazze’ye hareketi öncesinde konser etkinliği düzenleniyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Dünya

Kırgızistan'da bağımsızlığın 34'üncü yıl dönümü kutlanıyor

Kırgızistan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak 31 Ağustos 1991'de kazandığı bağımsızlığın 34. yıl dönümü, ülke genelinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kutlanıyor.

Nazir Aliyev Tayfur  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Kırgızistan'da bağımsızlığın 34'üncü yıl dönümü kutlanıyor

Bişkek

Bu yılki kutlamalar, Celalabad bölgesine bağlı, ülkenin üçüncü büyük kenti Celalabad'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliklere Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev katıldı.

Kutlamalar, Celalabad'a 73 kilometre mesafedeki Oş şehrinde Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının Oş, Celalabad ve Batken bölgeleri için inşa edilen yeni temsilcilik binasının açılışıyla başladı.

60'tan fazla tesis hizmete girdi

Cumhurbaşkanı Caparov, Özgen-Mırza-Ake-Kara-Kulca kara yolunun açılışını yaparken çevrim içi bağlantıyla ülke genelinde inşa edilen 60'tan fazla üretim tesisini hizmete açtı.

Caparov, Celalabad bölgesindeki Min-Oruk köyünde Nişanbay Alıkulov'un adını taşıyan okul ile Celalabad Bölge Sanat Yatılı Okulunun yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Devlet tarafından inşa edilen 450 dairelik sosyal konut projesinin açılışını yapan Caparov, şehir merkezinde inşa edilen yeni şehir idaresi binasının açılış törenine de katıldı.

600 dansçıdan "Gelecekteki Kırgızistan" gösterisi

Celalabad Şehir İdaresinin önünde 600 dansçı, "Gelecekteki Kırgızistan" gösterisini sundu.

Cumhurbaşkanı Caparov, Bağımsızlık Günü'nün her yıl farklı bölgelerde kutlandığını belirterek, "Daha önce bereketli Çuy Vadisi'nde, ardından kadim Oş kentinde ve şimdi de gelişen Celalabad kentinde kutluyoruz." dedi.

Her bölgede kutlama yapılmasının, ülkenin 7 bölgesine eşit ilgi gösterildiğinin ve Kırgızistan'ın merkez ile bölgeler arasında ayrım gözetmeksizin tek ve bağımsız devlet olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Caparov, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT), Celalabad kentini 2025 yılı "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan ettiğini anımsattı.

Bu yıl toplam 160 yeni işletme daha açılacak

Geçen sene 100 sosyal ve sanayi işletmesinin hizmete girdiğini anlatan Caparov, bu yıl da toplam 160 tesisin açılışının yapılacağını söyledi.

Ülkenin bağımsızlığının 34. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde yerli ve yabancı sanatçılar sahne aldı.

31 Ağustos Bağımsızlık Günü vesilesiyle Issık Göl Bölgesi'nde geleneksel at oyunları ve yarışlar düzenleniyor, başkent Bişkek'te de yerli sanatçılar akşam konser verecek.

