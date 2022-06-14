Dolar
17.28
Euro
18.00
Altın
1,811.78
ETH/USDT
1,239.40
BTC/USDT
22,601.00
BIST 100
2,508.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı

Nazir Aliyev Tayfur   | 14.06.2022
Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı

Bişkek

Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızlar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgız-Tacik sınırındaki Bulak-Başı bölgesinde yaşanan çatışmanın ardından durumun gerginliğini koruduğu belirtildi.

Açıklamada, Kırgız muhafız askerleri arasında ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, olayın ardından toplanan sınır muhafız komutanlarının görüşmesinin sona erdiği bilgisine yer verildi.

Tarafların, sınır devriyelerinin hareket rotalarını netleştirme, kazılmış hendekleri doldurma, çiftçilerin çalışmalarına engel olmama, bölgedeki ilave kuvvetleri geri çekme ve Bulak-Başı bölgesindeki sınır karakolları komutanlarının günlük toplantılarını zorunlu hale getirme konularında anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İki ülke sınır muhafız komutanlarının yakında bir görüşme daha yapacağı kaydedildi.

Sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede sık sık çatışma ve gerginlikler yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor
Bakan Çavuşoğlu: Gücümüzü de sorumluluğumuzun da ne olduğunu çok iyi biliyoruz
Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı

Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı

Azerbaycan: Ermenistan sınırda durumu gerginleştirmeye çalışıyor