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Dünya

Kırgızistan ile Tacikistan CASA-1000 projesinin inşaatını tamamladı

Kırgızistan ile Tacikistan'ın, Orta Asya-Güney Asya Elektrik İletim ve Ticaret Projesi (CASA-1000) inşaatını tamamladığı bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Kırgızistan ile Tacikistan CASA-1000 projesinin inşaatını tamamladı

Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Tacikistan'ın Hocent kentinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Caparov ve Rahman'ın CASA-1000 projesi kapsamında inşaatı tamamlanan 500 kilovat gücündeki "Datka-Suğd" adlı elektrik iletim hattının hizmete alınması için düzenlenen törene video konferansla katıldığı aktarıldı.

Kırgızistan ve Tacikistan'ın CASA-1000 proje inşaatlarını tamamladığı ifade edilen açıklamada, "CASA-1000 projesi kapsamında Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde yer alan 'Datka' Trafo Merkezi'nden Tacikistan'ın Suğd Bölgesi'ndeki 'Suğd' Trafo Merkezi'ne kadar yaklaşık 480 kilometre uzunluğunda enerji nakil hattının inşası tamamlandı. Bu proje kapsamında Kırgızistan'da 1243 direk montajı yapıldı, 456 kilometre uzunluğunda enerji nakil hattı inşa edildi ve 500 kilovat gücünde trafo kurulumu yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, projenin, iki ülkenin enerji sistemlerini birleştirmesi, enerji güvenliğini güçlendirmesi ve Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlaması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğu vurgulanırken, Kırgızistan ve Tacikistan'dan yaz aylarında Afganistan ve Pakistan'a yeşil enerji ihraç edeceği aktarıldı.

Orta Asya'nın enerji sistemlerini Güney Asya ile birbirine bağlamak üzere tasarlanan CASA-1000 projesinin Kırgızistan'daki altyapı tesislerini uluslararası ihale sonucunda Türk şirketi olan MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk AŞ üstlenmişti.

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