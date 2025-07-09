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AGİT, TİKA'nın katkısı ve AA işbirliğinde Tacikistan’da Medya Yaz Okulu düzenliyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla ve Anadolu Ajansının (AA) işbirliğinde Tacikistan’da Medya Yaz Okulu düzenliyor.

Mehmet Şah Yılmaz  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
AGİT, TİKA'nın katkısı ve AA işbirliğinde Tacikistan’da Medya Yaz Okulu düzenliyor

Ankara

AGİT tarafından düzenlenecek eğitim, medya alanına ilgi duyan 25 yaş altı gençlerin çevre ve ekonomi konularında medya okuryazarlığını artırmak ve gazetecilik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

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Tacikistan'da 1 Temmuz'da başlayan eğitim, 18 Temmuz'da sora erecek.

25 yaş altı gençlere hitap eden programın dili ise İngilizce.

Eğitimde, çevre başlığı altında çevre haberciliği, iklim değişikliği haberciliği ve medyanın bu konudaki rolü, Tacikistan’daki çevre sorunlarının araştırılması, su, enerji ve sınır aşan çevre sorunları ile çevre konularında multimedya hikaye anlatımı başlıklarında dersler veriliyor.

Ekonomi başlığı altında ise ekonomi haberciliğinin temelleri, piyasalar, yoksulluk ve yerel ekonomi politikaları üzerine haber yazma becerileri ile veri gazeteciliğine giriş, küresel ekonomik eğilimler ve yerel yansımalar, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların Tacikistan üzerindeki etkileri ile yerel verilerle haber ve hikaye üretimi başlıklarında sunumlar yapılıyor.

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