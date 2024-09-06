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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, idari ve bölgesel reform gerekçesiyle yerel meclisleri feshetti.

Nazir Aliyev Tayfur  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti

Bişkek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, kararname yayınladı.

Kararnamede, "Ülkede yapılan idari ve bölgesel reformlar gerekçesiyle ilgili büyükşehir ve köylerdeki yerleşim birimlerin sınırlarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak il ve ilçelerdeki meclisler feshedildi." denildi.

Caparov, seçimlerin de 17 Kasım'da yapılması yönünde karar aldı.

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