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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon, Duşanbe'de bir araya gelecek

Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaşanan çatışmanın ardından tansiyon düşürülmeye çalışılırken, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geleceği bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 30.04.2021
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon, Duşanbe'de bir araya gelecek

Bişkek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İki lider, mayıs ayının ikinci yarısında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de görüşmek için anlaştı, iki ülke, hükümetler arası sınır belirleme heyetlerinin de 1 Mayıs’ta Kırgızistan'ın Batken bölgesinde bir araya gelmesi konusunda uzlaştı." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı: Su şebekesi Kırgızistan'a ait

Diğer yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bölgedeki durumun çözüme kavuşturulması için diplomatik yollarla yapılan çabalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Birinci Siyasi Daire Başkanı Ermek Kıştobayev, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmalara sebep olduğu belirtilen "Golovnoy adlı su dağıtım şebekesinin Kırgızistan topraklarında yer aldığını ve Kırgızistan'a ait olduğunu" vurguladı.

Kırgızistan ile Tacikistan, sınır bölgesinde yaşanan silahlı çatışmanın sona erdirilmesi için uzlaşma sağlandığını hatırlatan Dışişleri Bakanlığı Birinci Siyasi Daire Başkan Yardımcısı Ayday Omurkulova, her iki tarafın da bölgedeki durumun istikrara kavuşana dek çaba içinde olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Caparov ulusa seslendi

Öte yandan, Caparov, Tacikistan ile yaşanan çatışmanın ardından ilk kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Barışı ve istikrarı korumaya yönelik çabalarımıza rağmen, bazı güçler Kırgız-Tacik sınırında olaylar çıkardı." dedi.

Kırgızistan ve Tacikistan halkları arasındaki birlik ve dayanışmayı korumak için her türlü çabayı göstererek çatışmanın şiddetlenmesini önlediklerini belirten Caparov, "21. yüzyılda Kırgız ve Tacik halkları, iyi komşuluk örneği göstermelidir. Biz sadece komşu değiliz, aynı zamanda doğal kaynaklarımızdan da sorumluyuz." diye konuştu.

Caparov, Kırgızistan ve Tacikistan'ın temiz su kaynaklarına sahip önde gelen ülke olduğunu belirterek, silahlı çatışmanın sivil halkın huzurunu kaçırdığını, her iki tarafın insan kayıplarına ve ekonomik zarara yol açtığını ifade etti.

Sınır konularının barışçıl yolla çözümlenmesi gerektiğinin altını çizen Caparov, "Barış ve huzur her şeyden önce gelir. İç savaşı atlatan Tacik halkının bunu çok iyi anladığını düşünüyorum. Müslüman halkların Ramazan ayında birbirlerine karşı gelmeleri de iyi olmadı. Bu nedenle tüm tarafları barışa çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon ile görüştüğünü hatırlatarak, "Sınır sorunları yanı sıra diğer tüm sorunları müzakereler yoluyla barışçıl bir şekilde çözmek için anlaştık. İnşallah, her şeyi yakında çözeceğiz. Bu vesileyle, insanlara yardım etmek için Batken'e gitmeyi amaçlayan genç ve vatansever vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerden duygularınıza hakim olmanızı rica ediyorum." dedi.

Sınırdaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan’da yaşanan gerginlik, 29 Nisan’da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmişti.

İki ülkenin sınır birliklerin devreye girmesiyle yaklaşık 10 saat süren çatışmada, 3'ü asker, 31 Kırgızistan vatandaşı yaşamını yitirmiş, 134 kişi yaralanmıştı.

Tacikistan tarafında ise 8 Tacik vatandaşın yaşamını yitirdiği, 90’dan fazla kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları yaptığı görüşme sonucunda, 29 Nisan'da yerel saatle 20.00'den itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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