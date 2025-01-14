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Dünya

Kimyasal silah saldırısı mağdurları, sorumlulardan hesap sorulması için Şam’da gösteri düzenledi

Suriye’nin başkenti Şam’da Baas rejimi güçlerinin kimyasal silah saldırılarının mağdurları, sorumlulardan hesap sorulması talebiyle bir araya geldi.

Ethem Emre Özcan, Enes Canlı  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Kimyasal silah saldırısı mağdurları, sorumlulardan hesap sorulması için Şam’da gösteri düzenledi

İstanbul

Devrik Baas rejimi güçlerinin kimyasal silah mağdurları, Şam’daki Emevi Meydanı’nda toplandı.

Kimyasal silah kullananlardan hesap sorulmasını isteyen göstericiler ellerinde, "Kimyasal katliam yapanlarla, toplu mezarlardan sorumlu katiller aynı", "Hesap sorulmadan toplumsal barış olmaz", "Doğu Guta’daki, Han Şeyhun’daki ve Han Hasal’daki katil aynı" ve "Suriyelilere karşı kimyasal silah kullananlardan hesap soracak yerel mahkemelerin kurulmasını istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan aktivistlerden Muhammed Selim Avvada, AA muhabirine, devrik rejim güçlerinin işlediği kimyasal silah saldırılarına dikkati çekmek için toplandıklarını söyledi.

Avvada, genel af ve toplumsal barışın katliamları unutturmak anlamına gelmediğini belirterek "Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur, affı mümkün değildir." dedi.

Gösteriye katılanların adalet beklediğini aktaran Avvada, "Buraya katılanların çoğu yakınlarını veya evlatlarını kaybedenlerden. Dolayısıyla suçluların yargılanmasını ve adaletin sağlanmasını talep etmeleri onların hakkıdır." diye konuştu.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Hollanda’dan Suriye’ye gelen Vesim Arslan da kimyasal silah saldırısı mağdurlarına destek için Emevi Meydanı’nda bulunduğunu söyledi.

Yeni dönemde Suriye’nin uluslararası toplumun bir parçası olması gerektiğine işaret eden Arslan, "Suçlular yargılanmalı. Hak, sahiplerine ulaşmalı." ifadelerini kullandı.

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