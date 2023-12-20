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Dünya

KFOR, Kosova-Sırbistan sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetini sürdürüyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde yürüttüğü devriye faaliyetleriyle güvenliği sağlamaya devam ediyor.

Eren Beksaç  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
KFOR, Kosova-Sırbistan sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetini sürdürüyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

AA ekibi, Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan ve Zubin Potok belediyelerine yakın sınır bölgesinde, KFOR bünyesinde görevli İtalyan askerlerin karadan devriyesine eşlik etti.

20.12.2023


KFOR askerlerinin, ayrıca sınır bölgesindeki Ujman Gölü’nde bot ile devriye görevi yürüttüğü gözlendi.

İtalyan birliğin sorumlu komutanı Guglielmino Esercito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'daki tüm insanlar için güvenli ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak amacıyla bölgesinde ve Zveçan ile Zubin Potok belediyelerinde de devriyeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kosova topraklarında güvenli bir ortam elde etme misyonlarını yerine getirmek için görev yaptıklarını vurgulayan Esercito, “İyi donanımlıyız ve eğitimliyiz, dolayısıyla esnekliğimiz bize operasyon alanındaki her türlü zorlukla yüzleşme fırsatı verebilir, dolayısıyla KFOR her türlü zorlukla yüzleşmeye hazırdır.” ifadelerini kullandı.

Kosova’nın kuzeyinde 24 Eylül’de gerçekleşen ve 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen silahlı Sırp grup, ülkeye bölgedeki dağ yollarını kullanarak girip çıkabilmişti. KFOR, saldırının ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türkiye, 10 Ekim'de NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü’nün komutasını 1 yıllığına devraldı.

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