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Dünya

Kerkük'te yaşanan protestolardan dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Kerkük kentinde KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protesto sonrası kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haydar Karaalp  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Kerkük'te yaşanan protestolardan dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Bağdat

Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protesto sonrası kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kerkük polisi, kentte yaşanan protestolardan dolayı şehir sakinlerine evlerine dönmesi çağrısı yaparak, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Kerkük'te Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapatmıştı.

Protestocular, 2017 yılına kadar KDP tarafından kullanılan binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun da açılmasını istiyor.

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.

Karargahın KDP'ye verilme kararına karşı protestolar sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıklarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor.

Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor.

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