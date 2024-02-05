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Dünya

Kerkük İl Meclisi toplantısına Türkmen ve Arap üyelerden boykot

Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin ilk toplantısı Türkmen ve Arapların boykotu nedeniyle yapılamadı.

Ali Makram Ghareeb  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Kerkük İl Meclisi toplantısına Türkmen ve Arap üyelerden boykot

Kerkük

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Meclisi Üyesi Ahmet Remzi Köprülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel idarenin şekli ile ilgili taraflar arasında anlaşma yapılmadığı için il meclisinin ilk oturumunu boykot ettiklerini söyledi.

Oturum öncesi taraflar arası müzakerelerin başlamasını talep eden Köprülü, Kerkük'te tüm tarafların yer aldığı bir idare görmek istediklerini aktardı.

İl Meclisi Türkmen Üyesi Sevsen Abdulvahit Cettu da, Kerkük yerel idaresinin bir an önce kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Bu meclisin Kerkük ve Kerküklülere en iyi hizmeti sunmak anlayışıyla kurulmasının altını çizen Ceddu, "Bizim önceliğimiz Kerkük ve Kerküklülerin çıkarıdır. Taraflar arası müzakere başlamadan oturumun yapılması sağlıklı değildir." şeklinde konuştu.

Basına açıklamada bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği İl Meclisi Üyesi Rebvar Taha ise oturumun Türkmen ve Arap üyelerinin katılmamasından dolayı gerçekleşmediğini bildirdi.

Taha, gelecek oturumun tüm tarafların katılımıyla yapılmasını temenni ettiğini söyledi.

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