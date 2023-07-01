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Fransa'da polis tarafından öldürülen genç için düzenlenen protestolar devam ediyor
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Dünya

Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 51 kişi öldü

Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.

Saadet Firdevs Aparı  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 51 kişi öldü

Ankara

Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.

Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

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