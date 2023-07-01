Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 51 kişi öldü
Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.
Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.