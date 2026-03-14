Kenya'daki seller nedeniyle ölenlerin sayısı 62'ye çıktı

Kenya'daki seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Ahmed Satti  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Port Sudan

Yerel basındaki haberlere göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların sel felaketine yol açtığı belirtildi.

Bundan dolayı 46'sı erkek, 8'i kadın ve 8'i çocuk olmak üzere 62 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, en fazla can kaybının başkent Nairobi’de kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, can kaybındaki artışın arama kurtarma ekiplerinin etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürmesi ve yıkımın boyutunun daha net ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

6 Mart’ta başlayan sel felaketinin, ülke genelinde 17 vilayette binlerce ailenin yerinden edilmesine yol açtığına vurgu yapılan açıklamada, sel felaketinin birçok bölgede temel hizmetleri aksattığı aktarıldı.

