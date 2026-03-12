Dolar
44.11
Euro
51.12
Altın
5,181.12
ETH/USDT
2,070.30
BTC/USDT
70,434.00
BIST 100
13,312.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Kenya'daki sellerde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği, 9 kişinin kayıp olduğu ve 17 ilde 12 bin 338 hanenin boşaltıldığı bildirildi.

Gülsüm İncekaya  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Kenya'daki sellerde ölü sayısı 50'ye yükseldi

İstanbul

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kenya İçişleri Bakanlığı, ülkede etkili olan yağışların yol açtığı sellere ilişkin verileri açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların çok sayıda bölgede taşkınlara yol açtığı belirtildi.

Sellerde ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiği ve 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, toplam 17 ilin etkilendiği ve 12 bin 338 hanenin boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sellerin başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu ve Narok gibi bazı bölgelerde ciddi hasarlara yol açtığı, çok sayıda evin, tarım arazisinin ve altyapının zarar gördüğü bildirildi.

Bazı yol ve köprülerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşmakta zorlandığı ifade edilen açıklamada, selin elektrik altyapısı ile su hatlarında hasara yol açması nedeniyle bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerinin aksadığı belirtildi.

Açıklamada, tarım arazileri ile bazı pazar yerlerinin de selden zarar gördüğü aktarıldı.

Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkede yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" sempozyumu düzenlendi
Türkiye-Pakistan Kapsamlı Uluslararası Simülasyon Tatbikatı yapıldı
Kullanılmayan banka hesaplarının IBAN dolandırıcılığı olaylarına karşı kapatılması uyarısı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım
MSB: Yunanistan'ın girişimleri komşuluk-müttefiklik ilişkilerimizi zedelemektedir

Benzer haberler

Kenya'daki sellerde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Kenya'daki sellerde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Kenya'nın başkenti Nairobi'de seller nedeniyle 10 kişi öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet