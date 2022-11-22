Dolar
18.61
Euro
19.15
Altın
1,739.02
ETH/USDT
1,120.80
BTC/USDT
16,072.00
BIST 100
4,780.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmelerinde ilk gün sona erdi

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19. kez bir araya geldi.

Meiramgul Kussainova   | 22.11.2022
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmelerinde ilk gün sona erdi Fotoğraf: Meiramgul Kussainova / AA

Astana

Astana'daki bir otelde TSİ ile 07.00'de başlayan görüşmeler, TSİ ile 18.30'da heyetlerin ikili ve üçlü toplantılarıyla sona erdi.

Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki Türk heyeti, görüşmelerin ilk gününde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Rusya ve İran heyetleriyle ikili teknik toplantılar yaptı.

Daha sonra Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü toplantı düzenlendi.

19'uncusu düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerine, Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

Görüşmelerde, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in yanı sıra gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de bulunuyor.

Taraflar, görüşmelerde, Suriye'deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo-ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye'nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyi'nin 2642 sayılı kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatırıyor.

Görüşmelerin sonuç bildirisi ise yarın yapılacak genel oturumda yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Emine Erdoğan: Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz
Erzurum'da halk otobüsünde çıkan yangına ilk müdahaleyi polis yaptı
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı
Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmelerinde ilk gün sona erdi

Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmelerinde ilk gün sona erdi

Suriye Milli Ordusu Afrin'de tatbikat yaptı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları nedeniyle eğitime ara verildi

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tokayev'in kazandığı kesinleşti

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tokayev'in kazandığı kesinleşti
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmeleri başladı

Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmeleri başladı
Suriye'deki terör hedeflerine yönelik "cezalandırma atışları" sürüyor

Suriye'deki terör hedeflerine yönelik "cezalandırma atışları" sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet