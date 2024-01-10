Kazakistan'da şiddetli kar fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor
Kazakistan'ın başkenti Astana'da, şiddetli kar fırtınası nedeniyle ulaşım zorlaştı.
Astana
Astana'da gün boyu süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar fırtınası nedeniyle yayalar yürümekte zorlanırken görüş mesafesi azalan sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Şehirde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı yetkilileri, bazı uçak seferlerinin ertelenebileceğini bildirdi.
Ülkenin 7 eyaletinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle şehirler arası yollar trafiğe kapatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.