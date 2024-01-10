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Dünya

Kazakistan'da şiddetli kar fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, şiddetli kar fırtınası nedeniyle ulaşım zorlaştı.

Meiramgul Kussainova  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Kazakistan'da şiddetli kar fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor

Astana

Astana'da gün boyu süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar fırtınası nedeniyle yayalar yürümekte zorlanırken görüş mesafesi azalan sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şehirde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı yetkilileri, bazı uçak seferlerinin ertelenebileceğini bildirdi.

Ülkenin 7 eyaletinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle şehirler arası yollar trafiğe kapatıldı.

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