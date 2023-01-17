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Dünya

Kazakistan Rus vatandaşlarına ülkede uzun süre vizesiz kalma kolaylığını iptal etti

Kazakistan'da Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üye ülkelerin (Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan) vatandaşlarına ülkede vizesiz kaldıktan sonra kısa sürede tekrar giriş yapma imkanı veren "visa run" adlı uygulama iptal edildi.

Meiramgul Kussainova   | 17.01.2023
Kazakistan Rus vatandaşlarına ülkede uzun süre vizesiz kalma kolaylığını iptal etti

Kazakistan

Kazak hükümeti, ülkede vizesiz kalan ve geçici oturma izni olmayan yabancılar için kuralları sıkılaştırdı.

Konuyla ilgili Başbakan Alihan İsmailov tarafından imzalanan kararname, hükümetin resmi yasal düzenlemeler sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 27 Ocak’tan itibaren AEB üyesi ülkeler Rusya, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan vatandaşları Kazakistan'a her 6 ayda bir 90 günlüğüne girebilecek.

Böylece, daha önce söz konusu ülkelerin vatandaşlarına üç ayda bir Kazakistan sınırından giriş çıkış yaparak ülkede uzun süre vizesiz kalma imkanı sağlayan "visa run" uygulaması sona erdi.

AEB dışındaki ülkelerden gelen yabancılar ise Kazakistan'da 30 gün vizesiz kaldıktan sonra 6 ayda bir 90 günden fazla olmamak kaydıyla kalış sürelerini uzatabilecek.

Yeni kurallar, Kazakistan’a vizeyle gelen ve ülkede geçici oturma iznine sahip yabancılar için geçerli olmayacak.

Kazakistan, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Rusya’yı terk eden insanların akın ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri kısmi seferberlik ilanı sonrası Kazakistan’a 400 bin Rus vatandaşı geldi ve bunların 150 bini hala ülkede kalmaya devam ediyor. Gelenlerin sadece 36 bini ülkede geçici oturma izni aldı.

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