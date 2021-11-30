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Dünya, Koronavirüs

Kazakistan, Omicron varyantı belirlenen ülkelerden gelenlere ev karantinası uygulayacak

Kazakistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edilen ülkelerden gelen yolculara 7 gün ev karantinası kuralı uygulama kararı aldı.

Meiramgul Kussainova   | 30.11.2021
Kazakistan, Omicron varyantı belirlenen ülkelerden gelenlere ev karantinası uygulayacak

Nur Sultan

Kazakistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Marat Şoranov, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla 3 Aralık'tan itibaren yeni kuralların devrede olacağını bildirdi.

Buna göre, Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Malavi, Madagaskar, Esvatini, Tanzanya ve Hong Kong’dan gelen yabancıların Kazakistan'a girişleri kısıtlanacak. Yolcu trafiğinin yüksek olduğu Mısır ile uçuşlar askıya alınacak.

Omicron varyantının tespit edildiği ülkelerden gelen yolcular ise Kovid-19'a karşı aşı pasaportları olsa dahi PCR testi ibraz etmek zorunda olacak.

Ayrıca PCR testi sonucu haricinde, söz konusu yolculara 7 gün ev karantinası kuralı da uygulanacak.

Şoranov, ülkede epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu ve son bir ayda Kovid-19'a yakalanma oranının 2,8 kat azaldığını aktardı.

Halihazırda sadece Kuzey Kazakistan eyaletinin "kırmızı kategoride" yer aldığı ülkede son 24 saatte 654 kişide virüs tespit edildi.

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