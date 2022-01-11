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Bakan Soylu, Antalya’da Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı’nda konuşuyor
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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış gücü askerlerinin 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacağını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 11.01.2022
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Nur Sultan

Tokayev, parlamentoda yaptığı konuşmada ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'a karşı bir terör savaşı başlatıldığını belirten Tokayev, teröristlere karşı operasyonun en zor kısmının atlatıldığını ve ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu dile getirdi.

Tokayev, ülkedeki durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatarak "Kazakistan, yasal olarak KGAÖ ortaklarından barış gücünü gönderme talebinde bulundu. Bu karar verildiği sırada Almatı üzerindeki kontrolümüzü tamamen kaybetmek üzereydik. Almatı'yı kaybetmiş olsaydık, başkenti ve ardından tüm ülkeyi kaybederdik." yorumunda bulundu.

KGAÖ barış gücünün misyonunu başarıyla tamamlandığını belirten Tokayev, "KGAÖ barış gücü, 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." ifadelerini kullandı.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin kararıyla Kazakistan'a 2 bin 300 asker ve 250 teçhizat konuşlandırılmıştı.


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