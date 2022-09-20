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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Dünya nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, süper güçler arasındaki güvensizliğin endişe verici düzeye ulaştığını belirterek, “Dünya, iki kuşak sonra ilk kez nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya.” dedi.

Meiramgul Kussainova   | 20.09.2022
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Dünya nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya

New York

Tokayev, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda konuştu.

Kazakistan’ın geçmişte nükleer denemelerden önemli ölçüde zarar gördüğüne işaret eden Tokayev, “Nükleer güçlerin artan rekabeti ve söylemlerinden endişe duyuyoruz.” dedi.

Tokayev, süper güçler arasındaki karşılıklı güvensizliğin endişe verici bir düzeye ulaştığına işaret ederek, “Dünya, iki kuşak sonra ilk kez nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya.” diye konuştu.

BM’nin devletlerin egemenlik eşitliği, toprak bütünlüğüne saygı ve ülkelerin barış içinde yaşaması gibi üç temel ilkesi arasındaki bağın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Tokayev, “Bu üç ilke birbirine bağlıdır. Bu ilkelerden birinin ihlali, diğer ikisinin ihlali anlamına gelir. Küresel nükleer silahsızlanma rejiminin zayıflaması demek bu üç ilkenin tehdit altında olması demektir.” ifadelerini kullandı.

Tokayev, BM’nin değerler sisteminin dünyanın çeşitli yerlerindeki milyonlarca insan için bir umut ışığı olarak kalmaya devam ettiğini belirterek, ülkeleri bu değerlere sahip çıkmaya davet etti.

Kazakistan’ın dünyanın en büyük 7. tahıl üreticisi konumunda olduğuna işaret eden Tokayev, “Kazakistan, başta yoksul ülkeler olmak üzere tahıl ve diğer temel gıda ürünlerinin güvenilir tedarikçisi olmaya devam edecek. Bu bağlamda, gıda ve gübrelerin her türlü yaptırım ve kısıtlamadan çıkarılması son derece önemlidir.” diye konuştu.

Tokayev, Hazar Denizi’nin barış ve yeni fırsatlar denizi olarak konumunun güvence altına alınmasının önemini vurgulayarak, “Önümüzdeki aylarda Kazakistan, ticari ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan kaynaklanan enerji ve önemli hammaddeye sınırlı erişimin ani etkisini azaltmaya yardımcı olacak.” dedi.

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