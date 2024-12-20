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Dünya

Katliamlarıyla bilinen Mahir Esed’in, Irak’a kaçan 4. Tümen’deki askerleri Suriye’ye teslim edildi

Suriye’de rejimin çöküşü sırasında Irak’a kaçan, devrik lider Beşşar Esed’in kardeşi Mahir Esed’in yönetimindeki 4. Tümen’de görev yapan 1905 asker, Irak makamlarınca Suriye’deki yönetime teslim edildi.

Ali Makram Ghareeb, Aynur Şeyma Asan  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Katliamlarıyla bilinen Mahir Esed’in, Irak’a kaçan 4. Tümen’deki askerleri Suriye’ye teslim edildi

Kerkük/Şam

Irak Güvenlik Medya Ağı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı 1905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini belirtti.

Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.

Irak’a kaçan askerler, katliamlarıyla bilinen devrik rejimin ikinci adamı Mahir Esed’in komuta ettiği 4. Tümen’de görevliydi.

Rejim askerleri, 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.

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